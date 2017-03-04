Bayrak krizi büyür mü?

MHP Lideri D.Bahçeli ‘ya ben ya Barzani’ demedi. ‘Başbakan Yıldırım’ın milli olduğunu söylerken, ‘milli olmayan’ uygulamalarını görmekten üzüntü duyduğunu’ belirtti. Bu krizden dolayı masa devrilmez, ortaklık bozulmaz. Birliktelik pazara kadar değil; mezara kadar, en azından yeni Türkiye inşa edilene kadardır. Bahçeli Başbakan’la çalışsa da muhatabı CumhurBaşkanı’dır.

Türkiye devletler liginde türbülansa girmiş listedeki yerinin çok altına düşmüştür. Mesele kimin ne dediği veya yaptığı değil; mesele Türkiye’nin sıralamadaki eski yerine sonra da daha yukarılara çıkarılması meselesidir. Bazı konuların sineye çekilmesi veya çekilmemesi de mesele değil; mesele Türkiye’nin içerde ve dışarıdaki tüm maçları alma meselesidir. Türkiye’nin küme düşmesi söz konusudur. Türkiye kaybederken de Ak Parti hep kazandı. Türkiye kaybettikten sonra birinin haklı çıkması veya kazanmasının bir alamı yoktur. Mesele Türkiye’nin kazanmasıdır.

Bahçeli, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının Atatürk Havalimanı'nda göndere çekilmesine "rezalet" sözüyle tepki göstermiş, Başbakan B. Yıldırım ise eleştirilerin iyi niyetli olmadığını söylemişti.

Başbakan’ın açıklaması üzerine Bahçeli, ‘Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam. Sayın Başbakan’a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz.’ demişti.

Toplumsal hafıza ortalama 20 günde yenilenir. Unutmanın ilacı zamandır. Hatırlatılmayan unutulur. Unutulmamak isteyen kendini hatırlatacak. CumhurBaşkanı Erdoğan krizi bu açıdan ele almış olacak ki ‘bayrak kriziyle’ ilgili hiçbir değerlendirmede bulunmadı. Nasıl olsa 20 günde unutulur.

Bayrağın asılmasından yana olanlar Peşmerge’nin Sincar’da PKK ile çatıştığını, Barzani’nin Türkiye’ye petrol sattığını, petrol boru hattının açık tutulmasına katkı sağladığını ileri sürüyor.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün bedeli petrol değil; bayrağın rengini aldığı kandır.

Bir bayrak krizi de Musul’da

Bayrağı krize neden olan Peşmergeler de Musul’da bayrak krizi çıkardı. Musul’un kuzey bölgesindeki Başika'ya geçmek için Peşmerge cephesini kullanan Irak askerleri, çoğunluğu ABD yapımı zırhlı araçlarına taktıkları Şiiliği temsil eden bayraklardan dolayı söz konusu cephede bayraklar indirilmeden geçişlerine izin verilmeyeceğinin belirtmesi üzerine, uzun bir süre bekledi, bayrakları kaldırmalarının ardından Başika Cephesi'ne hareket edebildi.

Aslanların bufaloyu parçaladığı gibi; amaçları farklı gruplar; ABD komutasında Irak ve Özgür Suriye Ordusu, Peşmerge, PKK ve türevleri, Rusya destekli Suriye Ordusu, İran destekli Haşdi Şabi birlikleri Musul’a saldırıya geçti. Türk askeri Musul’a 13 km mesafedeki Beşika kampında Peşmerge’ye eğitim veriyor. Irak Türk askerinin Musul’a girmesine karşı çıkıyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Münbiç'in Suriye ordusuna devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.