Bayrak Şiirini Güzel Okuyan Öğrencilere 175 Bin 500 Tl Ödül

Adana Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere bayrak ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla 2'incisini düzenlediği Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri Güzel Okuma...

Adana Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere bayrak ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla 2'incisini düzenlediği Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması'nda toplam para ödülünü 175 bin 500 liraya çıkardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mutasavvıf Şair Arif Nihat Asya'nın 1940 yılında Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 5 Ocak törenlerinde okunması için yazdığı Bayrak Şiiri'nin yeni neslin hafızasında yer etmesi amacıyla Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması'nın 2'incisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği yarışmada, Adana'nın kültür ve sanat kimliğine katkıda bulunulması, bu alanda kentin tanınırlığının arttırılması, öğrencilerin edebi ve sanatsal etkinliklere dahil edilmesi, ilk ve orta öğretim çağındaki nesle vatan ve bayrak sevgisinin aşılanması amaçlandı.

Adana'nın tüm ilçelerinde başvuruları okul müdürlüklerince kabul edilen 2. Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması'nda toplam ödül miktarı 175 bin 500 lira olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve liselerde birinci gelen öğrencilere 10'ar bin lira, okullarına 5'er bin lira ödül verilecek. İkinciliği kazanan öğrencilere 5'er bin lira, kayıtlı oldukları okullara 3'er bin lira para ödülü dağıtılacak. Üçüncülüğü elde eden öğrencilere de 3'er bin lira, devam ettikleri okullara 2'şer bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 10'da yer alan 7 öğrenciye bin 500'er lira, okullarına da aynı miktarda para ödülü sunulacak. Yarışma yürütme kurulunda görev alan eğitimcilere de diz üstü bilgisayar armağan edilecek. 2. Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girecek öğrencilerin ödülleri Adana Valiliği tarafından 5 Ocak'ta tarihinde düzenlenecek törende dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılacak yarışmada öğrencilere vatan ve bayrak sevgisini aşılamayı sürdüreceklerini söyledi.