Bayraklı’da Gözleme-ayran Şenliği

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek gözleme ayran şenliğinde geri sayım başladı.

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek gözleme ayran şenliğinde geri sayım başladı. Birbirinden eğlenceli gösterilerin ve organik ürünlerin yer alacağı şenlik 13-14 Mayıs'ta Doğançay'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Doğançay Gözleme ve Ayran Şenliği bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. 13-14 Mayıs'ta 3'üncüsü düzenlenecek şenlikte Doğançaylı kadınlar açacakları stantlarda gözleme ve ayranın yanı sıra, organik ürünler ve hediyelik eşyaların satışını yapacak. Roman dans topluluğu ve halk oyunları ekibi yöresel danslar sunacak. Sokak sanatçıları ve bandocuların saat başı gösterileri de etkinliğe renk katacak. Ziyaretçiler, akşam saatlerinde ise canlı müzik eşliğinde eğlenceli bir hafta sonu geçirecek. Ayrıca şenlik kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Doğançay'da gerçekleşecek festivale katılmak isteyenler için Bölge Metro ve Sevgi Yolu Atatürk Anıtı önünden saat 10.00-19.00 arası her saat başı ücretsiz servis kalkacak.

"Herkesi bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Doğançay'da geleneksel hale gelen ve bu yıl 3'üncü kez gerçekleşecek gözleme ayran şenliğinin yine dopdolu bir programla gerçekleşeceğini söyledi. İzmirlileri Doğançay'a davet eden Başkan Karabağ, "Şenliğimize olan ilgi her geçen yıl artıyor. Doğançay'da stantlar kuruluyor, burada çeşitli ürünler görücüye çıkıyor. Buraya gelenler gözleme ve ayrana doyuyor. Çeşitli etkinliklerle şenliğimizi daha da renkli hale getiriyoruz. Herkesi şenliğimize bekliyoruz" dedi.