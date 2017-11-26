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Bayraklı’da Karikatür Yarışması Sonuçlandı

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Bayraklı’da Karikatür Yarışması Sonuçlandı
Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Karikatür yarışması sonuçlandı.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Karikatür yarışması sonuçlandı. İç ve dış göçler (mülteciler) konulu yarışmaya 202 çizer 310 eserle katıldı. Yarışmada, Musa Gümüş birinciliği elde ederken Hasan Ceylan İkinci, Bilal Akay ise üçüncü oldu.

Bayraklı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen "Hayvan Sevgisi ve Deve Güreşleri" karikatür yarışmasına 156 çizer 245 karikatür ile katılmış ve birbirinden değerli eserler ortaya çıkmıştı. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen yarışmaya ilgi yine yoğun oldu. Konusu "İç ve dış göçler-mülteciler" olarak belirlenen Bayraklı Belediyesi Ulusal Karikatür yarışmasına 202 çizer 310 eserle katıldı. Karikatürist Mustafa Yıldız, Halit Şekerci, Cemalettin Güzeloğlu, Ayten Köse, Sadık Pala ve Murat Asın'dan oluşan jüri elemeleri gerçekleştirdi. Değerlendirme sonucunda Musa Gümüş'ün karikatürü birinciliği elde ederken; Hasan Ceylan ikinci, Bilal Akay üçüncü oldu. Mansiyonda birinci Mehmet Zeber, ikinci Mehmet Kahraman, üçüncü Emrah Arıkan oldu. Jüri özel ödüllerini ise Bayram Bağcı, Hilal Özcan ve Ömer Çam elde etti. 18 yaş altı teşvik ödüllerinde birinci Ayşen Çelebi, ikinci Berhan Elvan üçüncü Şerafettin Aksel oldu.

Tören düzenlenecek

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu yıl da karikatür yarışmamıza ilgili fazla oldu. Gerçekten güldüren, güldürürken de düşündüren karikatürle karşılaştık. Jürimiz seçim yaparken zorlandı. İlerleyen günlerde güzel bir törenle karikatüristlerimizle bir araya geleceğiz. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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