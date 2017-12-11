Bayraklı’da Yeteneklerini Keşfediyorlar

Bayraklı'da 13 farklı alanda verilen ücretsiz kurslar kış aylarında da devam ediyor.

Bayraklı'da 13 farklı alanda verilen ücretsiz kurslar kış aylarında da devam ediyor. 7'den 70'e herkesi farklı ilgi alanlarında bir araya getiren kurslar yeni yeteneklerin de keşfedilmesini sağlıyor.

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün, ev kadınları ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, boş vakitlerini değerlendirmek ve hobi kazandırmak amacıyla farklı alanlarda açtığı kurslara yoğun ilgi sürüyor. Bayraklı Belediyesi Kültür Merkezi ve semt merkezilerinde; takı-tasarım, satranç, resim, karikatür, Türk halk ve sanat müziği- çocuk ve çok sesli koroları, drama, makine nakışı, tiyatro, halk oyunları ve gitar kursları veriliyor. Kışın da devam eden kurslara farklı yaş gruplarından vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursa katılanlardan kimisi boş zamanlarını değerlendiriyor kimisi ise yeni hobiler edinerek, yeteneklerini keşfediyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen Bayraklı Belediyesi, bu alanda da ilçe sakinlerinden tam not alıyor.

Bayraklı'da verilen kurslara her yaştan katılımın olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Kurslarımıza en çok kadınlarımız ve çocuklarımız katılıyor. Kadınlarımız boş zamanlarını değerlendiriyor. Kimi meslek sahibi oluyor, çocuklarımız ise yeteneklerini keşfediyor, yeni hobiler kazanıyor. Ayrıca kurslarımız birer terapi merkezi görevi üstlenmiş durumda. Birçok vatandaşımız kurslara katılarak mutlu oluyor. Yeni arkadaşlıklar ediniyor. Kurslarımız yıl boyunca devam edecek" dedi.