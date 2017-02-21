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Bayram Akgül: “Basına Ve Taraftara Kapalı Antrenman Teknik Bir Karardır”

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Bayram Akgül: “Basına Ve Taraftara Kapalı Antrenman Teknik Bir Karardır”
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, takımın bu haftaki antrenmanlarının basına ve taraftara kapalı olmasının teknik bir karar olduğunu belirterek, "Kulüp...

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, takımın bu haftaki antrenmanlarının basına ve taraftara kapalı olmasının teknik bir karar olduğunu belirterek, "Kulüp taraftarı istemiyor" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz hafta Osmanlıspor ile oynanan ve 5-1 kaybedilen maçın ardından bu haftaki antrenmanlarını teknik bir karar ile basın ve taraftara kapattı. Bu karara bazı taraftarlar tepki göstererek sosyal medya hesaplarından, "Kulüp taraftarı istemiyor" şeklinde söylemler ortaya attı.

"Adanaspor taraftarı bizim itici gücümüz"

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'de yazılı bir açıklama yayınlayarak bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Akgül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda bu haftaki antrenmanların basın ve taraftara kapalı bir şekilde yapılması hususunda karar almıştır. Her hafta olduğu gibi pazartesi günü bu husus resmi internet sitemizde Adanaspor taraftarına duyurulmuştur. Geçtiğimiz bu kritik süreçte, bir kesim tarafından "Kulüp taraftarı istemiyor" şeklindeki söylemlerle kulüp ile taraftar arasında sanki bir sorun varmış tarzı bir izlenim yaratılmaya çalışılmasına bir anlam verememekteyiz. 1954 yılından beri takımının arkasında olan Büyük Adanaspor taraftarı bizim için her zaman itici bir güç olmuştur. Antrenmanın kapalı olmasının tamamen teknik bir karar olmasına rağmen bunu başka taraflara çekilmeye çalışılmasının takdirini siz Adanaspor taraftarına bırakıyorum."

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