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Bayram Bektaş: "Centilmence Mücadele Etmeye Çalışan Bir Takımız"

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Bayram Bektaş: "Centilmence Mücadele Etmeye Çalışan Bir Takımız"
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Hep centilmence mücadele etmeye çalışan...

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Hep centilmence mücadele etmeye çalışan bir takımız. Çünkü benim futbolcumun ne rakibe bir hakaret ne de bir kötü davranışını kabul etmiyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maça iyi başladıklarını belirtti. Olayların maçın önüne geçtiğini ifade eden Bektaş, "Aslında istediğimiz gibi başladığımız bir maç. Topa sahip olan oyunu daha çok yönlendiren, rakibin açıklarını kovalayan ve golü arayan bir takım olarak sahadaydık. Dediğim gibi 3 puan almaya gelmiştik. Golü de bulduk. Tabii Eskişehir ilk defa taraftarının önünde oynuyor, taraftarın ne kadar etkisinin olduğunu da gördük. Burada hakemin hatalarına hiçbir zaman değinmeyeceğim. Çünkü bizim de aleyhimize zaman zaman çalmış olabiliyor, rakibe de ama ben bunu görmediğine sayıyorum. Çünkü art niyetli bir hakem olduğuna inanmıyorum. Ancak kırmızı kart olayında, Mehmet Sedef kırmızı kart gördü. Kendisine sordum, "Kesinlikle hiçbir müdahalem yok, bana darbe geldi" dedi. O da atıldı. Neden söylüyorum, çünkü biz 11 kişi maçı tamamlayabilirdik ve golü de yemeyebilirdik. Eskişehirspor zor bir deplasmandı, bunu biliyorduk ama biz sahada Ümraniyespor olarak hep centilmence mücadele etmeye çalışan bir takımız. Çünkü benim futbolcumun ne rakibe bir hakaret ne de bir kötü davranışını kabul etmiyorum. Maçta çoğu şeyi kaçırıyoruz, tartışmadan dolayı yediğimiz golü de göremedim. Arkada kavga, birisi atlıyor. Yani şuna üzüldüm açıkçası, bu kadar güzel ambians, bu kadar güzel atmosfer, inanılmaz bir taraftar coşkusu bu kadar da güzel bir futbol oynanırken, biraz gölgede bıraktı bu olaylar. Buna üzüldüm. Eskişehir'e başarılar diliyorum, 2 puan kaybettiğimize üzülüyorum. Dediğim gibi kazanmaya gelmiştik, 1 puanla geri dönüyoruz. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum" dedi.

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