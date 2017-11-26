Bayram Bektaş: “Genç Ve Dinamik Bir Takımı Yendik”

TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktörü Bayram Bektaş, genç ve dinamik bir takımı yendiklerini...

TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktörü Bayram Bektaş, genç ve dinamik bir takımı yendiklerini ifade eden Bektaş, "2-0'dan sonra oyun koptu ve 3, 4,5 farklı bir skor olabilirdi ama değerlendiremedik" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Zor bir karşılaşma oldu. Maçı iki bölüme ayırabiliriz. İlk yarı aslında rakibi oynatmamaya yönelik çıktık. Rakip kanatlar gelmeye çalıştı. İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Çabuk oynamamız gerekiyordu ama ağır kaldık. Rakibin presine karşılık veremedik ve çok şükür ilk yarıyı 0-0 bitirebildik. İkinci yarı çok farklı bir Ümraniyespor vardı. Çok çabuk oynayarak, geçişleri yaparak boş alanları bularak sonuca gitmeye çalışan bir Ümraniyespor vardı. İlk golde bekin ortasına Rangelov iyi vurdu ve bu golde maçın düğümünü çözdü. Sonra rakip biraz daha yüklenip golü aramasıyla bizim daha çok boşluk bulmamıza müsaade ettiler. İbrahim çok güzel bir gol attı. 2-0'dan sonra oyun koptu ve 3, 4, 5 gibi farklı bir skor olabilirdi değerlendiremedik. Yakaladığınız zaman atmak zorundasınız. Ama kayıpsız iyi bir hafta geçirdik. Altınordu gibi genç ve dinamik bir takımı yendik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.