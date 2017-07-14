Bayram İçin Ülkelerine Giden Suriyelilerden 9 Bini Dönmedi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Ramazan Bayramı'nda ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den 9 bin 209'unun geri dönmediği bildirildi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Ramazan Bayramı'nda ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den 9 bin 209'unun geri dönmediği bildirildi.

Kilis Valiliğinin verdiği izinle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde bayramda yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler'in dönüşleri sona erdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Suriye'de Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 9 bin 209 kişinin Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.