Bayram, Kahraman Polis Fethi Sekin’in Anısına Koştu

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında hayatını feda eden şehit polis Fethi Sekin'in adına düzenlenen yol koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un...

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında hayatını feda eden şehit polis Fethi Sekin'in adına düzenlenen yol koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram da yaş gurubunda 3. olmayı başardı.

İzmir Adliyesine yönelik olarak düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin anısına yol koşusu düzenlendi. Yaklaşık 600 sporcunun katıldığı koşuya Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı sporcu Ahmet Bayram da katıldı. 11 kilometrelik güzergâhta yapılan koşuda yeşil-beyazlı sporcu genel klasmanda 8. sırada yer alırken, yaş gurubunda da 3. olmayı başardı. Yarış sonrası duygularını paylaşan yeşil-beyazlı sporcu,"Manisamızı ve kulübümüzü en iyi şekilde etmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu anlamda kahraman polisimizin anısına düzenlene bu yarışta da 3. olmayı başardım" dedi.