  • BIST 103.559
  • Altın 161,361
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Bayramiç’te Belediyeye Ait Bina Yandı

» »
Bayramiç’te Belediyeye Ait Bina Yandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında belediyeye ait bina tamamen yandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında belediyeye ait bina tamamen yandı.

Bayramiç'te belediyeye ait atıl vaziyetteki binada çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Menderes Çayı kenarında bulunan, Bayramiç Belediyesi mülkiyetindeki bir dönem gazino olarak kullanıldıktan sonra çıraklık eğitim merkezi olarak hizmet veren ve son yıllarda atıl vaziyette bulunan binada yangın çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangın, şiddetli lodosun da etkisiyle bir anda büyüyerek tüm binayı sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Şiddetli lodos nedeniyle itfaiye ekipleri yangını söndürmede zorlanırken, geneli ahşap olan bina kısa sürede küle döndü.Vatandaş ise yangını izlerken, bir kısmı da cep telefonlarıyla söndürme çalışmalarını kaydetti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın çevredeki küçük sanayi sitesine ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, bina tamamen yanarken, adeta küle döndü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alev Alev Yanan Ev Küle Döndü03 Aralık 2017 Pazar 23:28
  • Kediye Yapılan İşkenceye Tepki Yağdı03 Aralık 2017 Pazar 22:48
  • E-5’te Bir Saat İçerisinde İkinci Zincirleme Kaza03 Aralık 2017 Pazar 22:28
  • Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 7 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 22:23
  • Park Halindeki Otomobil Yandı03 Aralık 2017 Pazar 21:53
  • Tutmak’ta 2 Ayrı Kazada 4 Kişi Yaralandı03 Aralık 2017 Pazar 21:43
  • Çivril “Altın Dede”sini Unutmadı03 Aralık 2017 Pazar 21:43
  • Sakarya’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü03 Aralık 2017 Pazar 21:38
  • Gaziantep’te 14 Katlı Binada Yangın03 Aralık 2017 Pazar 21:33
  • Kendisini Kurtarmaya Çalışan Polislere Zor Anlar Yaşattı03 Aralık 2017 Pazar 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti