Bayramiç’te Kaçak Şarap Operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma evde yapılan aramada 1 ton 600 kilogram kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma evde yapılan aramada 1 ton 600 kilogram kaçak şarap ele geçirildi.

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Camicedit Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan bir evde yapılan aramada evin çeşitli bölümlerinde varillere doldurulmuş yaklaşık 1 ton 600 kilogram kaçak şarap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğine el koydu. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.