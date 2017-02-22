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Bayramiç’te Mahalle Toplantıları

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Bayramiç’te Mahalle Toplantıları
Bayramiç Kaymakamlığı her hafta bir mahallede halkla buluşma toplantısı başlattı.

Bayramiç Kaymakamlığı her hafta bir mahallede halkla buluşma toplantısı başlattı. İlçede bulunan tüm kurumların müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda mahalle sakinleri güncel konularda bilgilendirildi.

Halkla buluşma toplantısının ilk Tepecik Mahallesinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ilçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, "İlçeye yeni gelmiş olmama rağmen yaptığım gözlemlerde, Bayramiç'te huzur var. Bayramiç'te doğal güzellikler var. Devlet hizmetlerinin bir çoğu tamamlanmış, eksiklikler ise giderilmekte. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri ile size geldik. Sizlerin sıkıntılarını dinleyip kurumlarımızın sizlere verdiği hizmetler konusunda bilgi vereceğiz. Tabi sadece burada değil kumlarımız her gün sizlere hizmet vermeyi sürdürüyor" dedi.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Sadettin Arslan ise; ilçede yapılan ve yapılmakta olan hizmetler ve çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, ilçenin kamu düzenini ve halkın güvenli sağlamak için 24 saat görevde olduklarını ifade ederek, "Son yılların en büyük sıkıntısı cep ve normal telefonlarla halkı dolandırmaya çalışan suç şebekelerine karşı sizleri bir kez daha uyarmak isterim. Hiç bir savcı, hakim, emniyet müdürü, polis ve daire amirleri halkı telefonla arayarak para istemez. Bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalısınız. Böyle bir durumda hemen güvenlik güçlerini arayınız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Selahattin Gökhan ise velileri internet bağımlılığı konusunda bilgilendirip, çocuklar için açılan çeşitli eğitim kursları ile ilgili bilgi verdi. Toplantıya katılan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü M. Uygur Yavuz ise halkı sosyal güvenlik konularında bilgilendirdi. Bayramiç Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Uydaş vatandaşlara tarım hayvancılık konusunda açılan ve açılacak olan kurslar hakkında bilgi verdi. Toplantı sonunda ise vatandaşların sorunları dinlendi.

Bayramiç’te Mahalle Toplantıları

Bayramiç’te Mahalle Toplantıları

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