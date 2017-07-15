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Bayramiç’te Orman Yangını

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Bayramiç’te Orman Yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ilçesinde çıkan yangında 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ilçesinde çıkan yangında 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta Kızıltepe Çamlığı olarak bilinen ormanlık alanda sigara izmaritinden yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın mahalline gelen bir ilk müdahale aracı, 3 arozöz ve 1 itfaiye yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede inceleme yapan görevliler tarafından sigara izmariti ve kuruyemiş bulundu. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

Bayramiç’te Orman Yangını

Bayramiç’te Orman Yangını

Bayramiç’te Orman Yangını

Bayramiç’te Orman Yangını

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