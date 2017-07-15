Bayramiç’te Orman Yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ilçesinde çıkan yangında 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta Kızıltepe Çamlığı olarak bilinen ormanlık alanda sigara izmaritinden yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın mahalline gelen bir ilk müdahale aracı, 3 arozöz ve 1 itfaiye yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede inceleme yapan görevliler tarafından sigara izmariti ve kuruyemiş bulundu. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.
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