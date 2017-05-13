Bayramiç’te Trafik Kazası; 1 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, İlçe merkezi Kıbrıs caddesi üzerinde Ezine yönünden gelmekte olan Nazmi Saldıran (22) yönetimindeki plakasız motosiklet Göçmen sokaktan çıkmakta olan Ali Gökkaya yönetimindeki 10 ACU 58 plakalı kamyonetle akaryakıt istasyonu yanında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü baş ve bacağından yaralandı. Olay yerinde bulunanların ambulans çağırması ile Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Saldıran, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kepez Araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.