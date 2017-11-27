Bayrampaşa Artık Daha Yeşil

Daha güzel ve daha yaşanabilir bir çevre için ilçedeki yeşil alan miktarını arttıran Bayrampaşa Belediyesi, kamulaştırılması yapılan Ulubatlı Hasan...

Daha güzel ve daha yaşanabilir bir çevre için ilçedeki yeşil alan miktarını arttıran Bayrampaşa Belediyesi, kamulaştırılması yapılan Ulubatlı Hasan Camii'nin önüne ağaç dikimi yaptı.

İlçedeki yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, son olarak, kamulaştırılması yapılan Yenidoğan Mahallesi Ulubatlı Hasan Camii'nin önü Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlandırılarak, yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Yürütülen çalışmalarla daha yaşanabilir bir Bayrampaşa oluşturulması amaçlanıyor.