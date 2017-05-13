Bayrampaşa’da 3x3 Basketbol Turnuvası Start Aldı

Bayrampaşa'da "uyuşturucuya değil,spora bağlan" sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası start aldı.

Bayrampaşa'da "uyuşturucuya değil,spora bağlan" sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası start aldı.

Bayrampaşa Belediyesi ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen ve 3 gün sürecek olan "uyuşturucuya değil,spora bağlan" sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nın startı bugün verildi.

Bayrampaşa Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda gerçekleşen turnuvanın, ilk maçı 1960 Gençlik ve Potanın Kralları ile başladı. Geleneksel hale gelen 3x3 Basketbol Turnuvası 90 ayrı takım ve 360 sporcudan oluşuyor. Farklı yaş guruplarından oluşan takımların, kıyasıya yarıştığı turnuva heyecan dolu anlara sahne oldu. Potanın adamlarına ve perilerinin heyecanlarına aileleri de eşlik etti.

Organizasyonun gerçekleşmesinde gerekli olanakları sağlayarak emek sarf edenBosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, "Bayrampaşa Belesiye, Türkiye Basketbol Federasyonu, Bezmialem Üniversitesiyle ve Yeşilay'la birlikte organize ettiğimiz bir turnuva bana göre Türkiye'de örnek alınması gereken bir organizasyon. Bir STK'nın diğer kurumlarla ortak işbirliğiyle yaklaşık 360 sporcumuzun katılımıyla "uyuşturucuya değil, spora bağlan" temasıyla düzenlediğimiz bir turnuvadır. 3 gün boyunca sürecek turnuvamız gördüğünüz gibi hem velilerin hemde sporcuların yüksek katılımı gerçekleşiyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Turnuvamızda mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvada yarışan 1960 Gençlik oyuncusu Yiğit Taner ise, "Sokakta gezmektense hayırlı bir iş yapmak iyidir. Hayalim basketbolcu olmak, inşallah olurum" dedi.

'Uyuşturucuya değil, spora bağlan" sloganıyla Bayrampaşa Belediyesi ve Bosna Sancak Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nın ödülleri ise, birinci olan takıma spor ayakkabı, İkinci olan takıma eşofman takımı, üçüncü olan takıma basketbol forması, en iyi kadın oyuncuya ve en iyi erkek oyuncuya ise bisiklet verilecek.

3x3 Basketbol Turnuvası'nın kazananı ise 20 Mayıs günü belli olacak.