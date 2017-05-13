  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 20 °C

Bayrampaşa’da 3x3 Basketbol Turnuvası Start Aldı

» »
Bayrampaşa’da 3x3 Basketbol Turnuvası Start Aldı
Bayrampaşa'da "uyuşturucuya değil,spora bağlan" sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası start aldı.

Bayrampaşa'da "uyuşturucuya değil,spora bağlan" sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası start aldı.

Bayrampaşa Belediyesi ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen ve 3 gün sürecek olan "uyuşturucuya değil,spora bağlan" sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nın startı bugün verildi.

Bayrampaşa Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda gerçekleşen turnuvanın, ilk maçı 1960 Gençlik ve Potanın Kralları ile başladı. Geleneksel hale gelen 3x3 Basketbol Turnuvası 90 ayrı takım ve 360 sporcudan oluşuyor. Farklı yaş guruplarından oluşan takımların, kıyasıya yarıştığı turnuva heyecan dolu anlara sahne oldu. Potanın adamlarına ve perilerinin heyecanlarına aileleri de eşlik etti.

Organizasyonun gerçekleşmesinde gerekli olanakları sağlayarak emek sarf edenBosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, "Bayrampaşa Belesiye, Türkiye Basketbol Federasyonu, Bezmialem Üniversitesiyle ve Yeşilay'la birlikte organize ettiğimiz bir turnuva bana göre Türkiye'de örnek alınması gereken bir organizasyon. Bir STK'nın diğer kurumlarla ortak işbirliğiyle yaklaşık 360 sporcumuzun katılımıyla "uyuşturucuya değil, spora bağlan" temasıyla düzenlediğimiz bir turnuvadır. 3 gün boyunca sürecek turnuvamız gördüğünüz gibi hem velilerin hemde sporcuların yüksek katılımı gerçekleşiyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Turnuvamızda mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvada yarışan 1960 Gençlik oyuncusu Yiğit Taner ise, "Sokakta gezmektense hayırlı bir iş yapmak iyidir. Hayalim basketbolcu olmak, inşallah olurum" dedi.

'Uyuşturucuya değil, spora bağlan" sloganıyla Bayrampaşa Belediyesi ve Bosna Sancak Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nın ödülleri ise, birinci olan takıma spor ayakkabı, İkinci olan takıma eşofman takımı, üçüncü olan takıma basketbol forması, en iyi kadın oyuncuya ve en iyi erkek oyuncuya ise bisiklet verilecek.

3x3 Basketbol Turnuvası'nın kazananı ise 20 Mayıs günü belli olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ereğlili Çiftçi Kadınlar Kula’da13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:43
  • Engelli Öğrenciler Fidan Dikti13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Başkan Yazgı, Aksaray Ticaret Borsası Ve Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Genç’te ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Iğdır’dan Gelen 100 Öğrenci Çanakkale’de13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • ’Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması’nda Finalistler Belli Oldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Hayvan Satışında İnternet Dönemi13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Garson Olarak Geldi, Bodrum’da Uyuşturucu Sattı13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Biga’da Öğrenciler Yararına Kermes Düzenlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Lapseki’de Yöresel Lezzet Standı Kuruldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti