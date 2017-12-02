Bayrampaşa’da İş Hanında Yangın Paniği

Bayrampaşa'da bir iş hanına ait jeneratörde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bayrampaşa'da bir iş hanına ait jeneratörde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanların yükseldiği yangına kısa sürede müdahale edilen olayda yaralı ölen yada yaralanan olmadı.

Bayrampaşa, Topçular Mahallesi, Ferhatpaşa Caddesinde bulunan üç katlı bir iş hanının çatısında bulunan jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatı katından yoğun dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Müdahale sonrasında söndürülen yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.