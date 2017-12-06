  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Bayrampaşa’da Trafik Magandaları Bu Kez Halka Açık Otoparkta Sahneye Çıktı

» »
Bayrampaşa’da Trafik Magandaları Bu Kez Halka Açık Otoparkta Sahneye Çıktı
Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmine özenen genç modifiye tutkunları, soluğu Bayrampaşa'da bulunan bir kapalı otoparkta aldı.

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmine özenen genç modifiye tutkunları, soluğu Bayrampaşa'da bulunan bir kapalı otoparkta aldı. Aynı anda onlarca arabanın drift yaptığı tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Otoparka araçlarını park eden vatandaşlar ise, magandaların yaptığı tehlikeli şovla etrafı duman kaplayınca ne yapacaklarını şaşırdı.

Bayrampaşa'da bulunan bir otoparkta çekilen görüntüler Hızlı ve Öfkeli filminin üçüncü serisi olan Tokyo Drift filmini akıllara getirdi. Filimde son model özel modifiyeli araçlar kapalı otoparkta drift yaparken, Bayrampaşa'da çekilen görüntülerde ise eski model araçların drift yaptığı görülüyor. Kapalı otoparka gelen modifiye tutkunları Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmde olduğu gibi otoparkta hızla giderken drift yapmaya başladılar. Onlarca aracın aynı anda yanlama yapması kameralara saniye saniye yansıdı. Kapalı otopark magandaların yaptığı drift yüzünden toz bulutu içinde kaldı. Otoparkta bulunan kolonlar etrafında kayarak dönen arabalar kimi zaman birbirlerine çarpmaktan kıl payı kurtuldukları görüldü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri’de Kar Yağışı Etkili Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 08:38
  • Salihli Belediye Meclisi Yılın Son Toplantısını Gerçekleştirdi06 Aralık 2017 Çarşamba 08:33
  • İşaret Diliyle Müzik Dinletisine Tam Not06 Aralık 2017 Çarşamba 08:33
  • Bayrampaşa’da Trafik Magandaları Bu Kez Halka Açık Otoparkta Sahneye Çıktı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:33
  • Bakırköy’de Yıkılacağı Bahane Gösterilerek Elektrik, Su Ve Doğal Gazı Kesilen Binadaki Vatandaşlar Kış Günü Mağdur Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 08:28
  • Anaokulunun Kapsını Levye İle Kıran Hırsızlar Kamerada06 Aralık 2017 Çarşamba 08:23
  • Balıkesir’in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü06 Aralık 2017 Çarşamba 08:18
  • Tuzluca’da Mevsimin İlk Karı Yağdı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:18
  • Aile Eğitim Merkezi 23 Bin 805 Kişiye Danışmanlık Hizmeti Verdi06 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
  • Hakkari’ye Askeri Sevkıyat06 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti