Bayrampaşa’da Trafik Magandaları Bu Kez Halka Açık Otoparkta Sahneye Çıktı

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmine özenen genç modifiye tutkunları, soluğu Bayrampaşa'da bulunan bir kapalı otoparkta aldı.

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmine özenen genç modifiye tutkunları, soluğu Bayrampaşa'da bulunan bir kapalı otoparkta aldı. Aynı anda onlarca arabanın drift yaptığı tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Otoparka araçlarını park eden vatandaşlar ise, magandaların yaptığı tehlikeli şovla etrafı duman kaplayınca ne yapacaklarını şaşırdı.

Bayrampaşa'da bulunan bir otoparkta çekilen görüntüler Hızlı ve Öfkeli filminin üçüncü serisi olan Tokyo Drift filmini akıllara getirdi. Filimde son model özel modifiyeli araçlar kapalı otoparkta drift yaparken, Bayrampaşa'da çekilen görüntülerde ise eski model araçların drift yaptığı görülüyor. Kapalı otoparka gelen modifiye tutkunları Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmde olduğu gibi otoparkta hızla giderken drift yapmaya başladılar. Onlarca aracın aynı anda yanlama yapması kameralara saniye saniye yansıdı. Kapalı otopark magandaların yaptığı drift yüzünden toz bulutu içinde kaldı. Otoparkta bulunan kolonlar etrafında kayarak dönen arabalar kimi zaman birbirlerine çarpmaktan kıl payı kurtuldukları görüldü.