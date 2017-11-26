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Bayrampaşa’da Yanmış Ceset Bulundu

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Bayrampaşa’da Yanmış Ceset Bulundu
Bayrampaşa'da bir iş hanının merdiven boşluğunda yanmış ceset bulundu.

Bayrampaşa'da bir iş hanının merdiven boşluğunda yanmış ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Dericiler Sitesi B Blok Sokağı'nda bulunan 4 katlı bir iş hanına sabah saatlerinde gelen işçilerden Galip Topçu, atölyenin kapısının önünde ve merdivenlerde kurum gördü. Topçu, 3. kat merdivenlerinden yukarı doğru çıkınca bir erkek cesediyle karşılaştı. Topçu'nun bildirmesi üzerine iş hanına gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, şahsın yakınında bonzai diye tabir edilen uyuşturucu maddesi buldu. Şahsın ısınmak için ateş yaktığı, daha sonra uyuşturucu madde kullandıktan sonra kendinden geçtiği sırada tutuşarak yandığı düşünülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, yanmış ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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