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Baz İstasyonuna Çıkıp İntihara Kalkıştı

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Baz İstasyonuna Çıkıp İntihara Kalkıştı
Sivas'ta iş bulamayınca baz istasyonuna çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Sivas'ta iş bulamayınca baz istasyonuna çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Huzur Mahallesi Mutlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Murat B. (42) isimli bir kişi iş bulamayınca girdiği bunalım sonucu baz istasyonuna çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve İtfaiye araçları sevk edildi. Birici polisin ikna çabalarına rağmen uzun süre direkten inmek istemedi. Sigara yakıp içen Murat B., polisin ikna çabaları sonuç verince direkten indirilerek hazır bekletilen ambulansa alındı. Bu sırada basın mensuplarının sorularına cevap verip, iş bulamadığı için intihara kalkıştığını açıkladı. Murat B., "Birçok iş elimden geliyor. Mesleklerim var. Ancak Suriyeli ve Afgan vatandaşları yüzünden iş bulamıyorum" şeklinde konuştu. Murat B., ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere mıntıka polis merkezine götürüldü. Murat B.'nin bekar olduğu ve annesi ile yaşadığı öğrenildi.

Baz İstasyonuna Çıkıp İntihara Kalkıştı

Baz İstasyonuna Çıkıp İntihara Kalkıştı

Baz İstasyonuna Çıkıp İntihara Kalkıştı

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