TBMM Genel Kurulu'nda bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifine göre; 31/12/2019 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 gelir vergisi tevkifatı (kesinti) yapılacak.

'Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi" ibaresi "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi', "Müzik ve Sanat Eğitim Fakültesi" ibaresi "Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi', Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu" ibaresi "Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu" şeklinde değiştiriliyor.

Lokman Hekim Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kuruluyor. Üniversite; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Spor Bilimleri, Mühendislik Fakülteleri, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak.

Aktif Yaşam Merkezleri'nin hizmet vereceği alanlar belirleniyor. Optisyenlik mesleği ile ilgili faaliyette bulunan derneklerin iki ay içinde Genel Kurulları'nı toplayarak Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği'nin ilk Genel Kurulu için meslek mensubu beşer mümessil seçecekleri belirtiliyor. Birliğin ilk Genel Kurulu, 4 ay içinde Sağlık Bakanlığı daveti üzerinde Ankara'da toplanacağı öngörülüyor.

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti belirleniyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Milli Eğitim bakanlığı Müsteşarı heyetin tabi üyeleri olarak ifade ediliyor. Heyetin tabi üyelerinin dışında, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek 5 kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişinin üç yıl görev yapacağı ön görülüyor.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda yer alan uyuşmazlıkların başvuru değerleri değiştiriliyor.