Bb Erzurumspor - Adana Demirspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, aldıkları galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyleyerek, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Üçüncü maçımızda üç puanı aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Üç puan taraftarımıza armağan ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar bize destek oldular. 3 haftadır iyi bir oyun ortaya koymamıza rağmen üç puana ulaşamamıştık. Üzerimizde olan stresi de atlattık. Çok hak ettiğimiz bir üç puanı aldık" dedi.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt ise her iki takım açısından da önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Zor hava şartları altında oynadık. Her iki takım adına da önemli bir maçtı. İlk yarıda 20-25 dakika organize de başarılıydık, ancak ilerleyen dakikalarda organizasyonu kaybettik. Rakibe kaptırdık. Oyun kurmakta zorlandık. Sıkıntımız orta sahada organizasyonu yapmak. Bunu yapamayınca oyun hakimiyetini kaybediyoruz. İkinci yarıya da iyi başladık. Ancak pozisyon üretmekte güçlük çektik. Penaltılar için söyleyecek çok bir şey yok" diye konuştu.