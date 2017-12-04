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Bb Erzurumspor - Manisaspor Maçının Ardından

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Bb Erzurumspor - Manisaspor Maçının Ardından
TFF 1. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen BB Erzurumspor ve Manisaspor haftanın son maçında 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 1. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen BB Erzurumspor ve Manisaspor haftanın son maçında 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan maç sonunda yaptığı değerlendirmede, "Bugün 3 puan için sahaya çıktık maçın sonunda 1 puan aldığımız için de mutluyuz. İki takım da sahada iyi mücadele etti. İki takımı da kutlamak gerek. Arada puan farkı olduğu için 3 puan bizim için önemli. 1 puan da bizi mutlu etti" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise değerlendirmesinde, "Sahamızda 2 puan kaybettik. Maçtan sonra bizim üstünlüğümüzle geçti. Taraftarımıza 3 puan armağan etmek isterdik. Bir hafta boyunca rakibimizin 1-9-1 taktiğiyle oynayacağını biliyorduk. Öne geçtik basitçe amatörce bir gol yedik. Kazanma arzumuz üst düzeydeydi. İlk yarı maçı koparabilecek pozisyonlarımız vardı. Gol safhasında son 3 maçta sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncularımı istek ve arzularından dolayı kutluyorum. Önümüzdeki Adana Demirspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

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