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Bb. Erzurumspor- Ofspor Maçının Hazırlığını Tamamladı

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Bb. Erzurumspor- Ofspor Maçının Hazırlığını Tamamladı
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, EYOF Organizasyonunun ardından 19 Şubat Pazar günü oynayacağımız Ofspor maçının...

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, EYOF Organizasyonunun ardından 19 Şubat Pazar günü oynayacağımız Ofspor maçının hazırlığını Kazım Karabekir Stadı'nda düz koşu 5-2 dar alan çalışması, çift kale maç yaparak tamamladı.

Sıfırın altında eksi 10 derecede antrenman yapan futbolcuların performansı alkış aldı. Antrenmanı B.B.Erzurumspor Genel Kaptanı Muammer Aydın, Sportif Direktör Mustafa Soley'de izledi. Mavi-Beyazlı Takımın başarılı Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, "Son iki maçımız şampiyonluk adına kazanmamız gereken maçlar. Biz bu seriye geçen sezondan alışığız. Tek sıkıntımız Kazım Karabekir Stadı'nın ısıtma olmasına rağmen ne hikmetse saha beton gibi, biraz daha ilgilenmeleri lazım, bir tane Erzurum takımı var. Biz iyi pas yapan takımız, bu tür şeyler takımızı etkiliyor. Çözüm bulunursa seviniz. EYOF'tan dolayı sahada bozukluklar var. İnşallah şehir olarak kenetlenir kupayı sezon sonunda Erzurum'a getireceğiz. Taraftarlarımız her deplasman yol kat ederek bizi desteklemeye geliyorlar. Taraftarsız bir Erzurumspor'u düşünülemez. Bizi manevi olarak ayakta tutuyorlar, inşallah kupayı Erzurum'a getirerek taraftarlarımıza hediye edeceğiz" dedi.

Bb. Erzurumspor- Ofspor Maçının Hazırlığını Tamamladı

Bb. Erzurumspor- Ofspor Maçının Hazırlığını Tamamladı

Bb. Erzurumspor- Ofspor Maçının Hazırlığını Tamamladı

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