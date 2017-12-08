Bb Erzurumspor’da Kaya Tarakçı’nın Sözleşmesi Karşılıklı Feshedildi

B.B.Erzurumspor'da Kaya Tarakçı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

B.B.Erzurumspor'da Kaya Tarakçı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Kaya Tarakçı ile karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Kaya Tarakçı'nın Manisaspor maçı sonrası sergilediği olumsuz davranışlar nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştı. İki yıllık sözleşmesi bulunan kaleci Kaya Tarakçı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilerek yollarının ayrıldığını belirten Kulüp Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Oyuncumuz Kaya Tarakçı ile Erzurumspor Kulübü arasındaki iki yıllık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaya Tarakçı'ya Erzurumspor Kulübüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.