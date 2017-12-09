Bbp’den Kudüs Tepkisi

BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına, tepki gösterdi.

BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına, tepki gösterdi.

İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapan Kıraç, emperyalist ABD'nin Kudüs üzerindeki alçak emellerinin asla kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyledi.

Kıraç, " Bugün sadece bizim değil, tüm İslam dünyasının kırmızı çizgisi olarak ifade edilmesi gereken Kudüs üzerinden, haç ile hilalin kavgası tekrar gün yüzüne çıkartılmıştır. Sözde dost görünen ABD hükümeti'nin gerçek yüzü, çok geçmeden yeniden gün ışığında kendisini göstermiştir. Gaflet içerisindeki bazı Müslüman ülkelerinin halen bu konuya tepkisiz kalması da anlaşılabilir bir durum değildir. Millet ve devlet olarak, bu konudaki hassasiyetimiz her ne kadar tüm çevrelerce bilinse de, çizgilerimizin ötesine geçmek için haçlı zihniyeti harekete geçmiştir. Ancak bilinmelidir ki, bu dava sadece Filistin'in davası değildir. Bu dava ezelden başlayıp ebede kadar sürecek olan, Hakk'ın davasıdır. Olası bir işgal hareketinde, Kızıl Deniz Firavuna nasıl mezar olduysa, Kudüs'te işgalci İsrail ve işbirlikçilerine mezar olacaktır. Devletimiz bu konuyla ilgili tüm yaptırımları yapmaya nasıl ki hazırsa, bizlerde alperenler olarak, İla-yı Kelimetullah ve Nizam-ı Alem davasının neferleri olarak, Haçın karşısında, Hilalin gölgesinde olacağız!" dedi.

Kurulduğumuz günden bu tarafa nerede bir mazlum varsa onun yanında nerede de bir zalim varsa onun karşısında olduk. Bugün de islam aleminin en kutsallarından biri olan Kudüs meselesinde Filistin Devleti başta olmak üzere bu hassasiyeti gösteren tüm İslam Aleminin yanındayız. Emperyalist ve küresel Amerika Birleşik Devletlerinin, siyonist ve terörist İsrail'in sonuna kadar karşısında olacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tüm Müslüman ülkelerin bir ve beraber olarak Kudüs'e sahip çıkması ve en sert şekilde tepkilerini ortaya koyması gerekmektedir" dedi.