Bebeğinize bunu sakın yapmayın!

Dt. Cem Harbalioğlu, "Doğru ağız bakım uygulamalarını çocuğunuza erken yaşlarda göstermeniz, onun sağlığı için yapacağınız önemli yatırımlardan biridir. Ağız ve diş sağlığının ilk adımı da bebeklik döneminde başlar" dedi

Ağız ve Diş Sağlığı İmplantoloji Kliniği'nden Msc. Dt. Cem Harbalioğlu, süt dişleri ile ilgili bilinmeyenleri aktardı. Harbalioğlu, "Bebeğinize gece son beslenmesinde şekerli gıdalar vermeyin, biberonla süt içirdikten sonra ağız temizliği için su içirin ve bir parça peynir verin. Bebeğinizin doğumundan itibaren her beslenmeden sonra ağız içini ıslak gazlı bezle temizleyin. Emziği kesinlikle şekere, bala, pekmeze batırmayın, beslenmeden sonra su verilerek ağız içinin temizlenmesi sağlayın. Bebek bir yaşından sonra biberon bıraktırılmalı, bardak ve kaşık kullanarak beslenmeye alıştırılmalıdır" dedi.

SÜT DİŞLERİ 6’INCI AYDAN

İTİBAREN ÇIKMAYA BAŞLAR

Msc. Dt. Harbalioğlu, her bebekte değişkenlik göstermek ile birlikte 6’ıncı aydan itibaren süt dişleri çıkmaya başladığını söyleyerek, "Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle kolay ve hızlı çürümeye yatkınlardır. Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında fark edemeyebilirler. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olduğunda anlarlar ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir" ifadelerini kullandı.

İKİ YAŞINDAN SONRA BUNLARI YAPIN

Diş bakımı ile ilgili de konuşan Harbalioğlu, "İki yaşından itibaren yani süt dişlerinin tamamlanasıyla beraber günde iki defa sizin kontrolünüzde dişlerini fırçalatın, çocuğunuzun yaşına uygun diş fırçası ve macunu seçin, çocuğunuzun diş macununu yutmamasına dikkat edin. Koruyucu flor uygulaması için ya da süt dişlerinde çürük görüyorsanız mutlaka dişhekiminize başvurun. Çocuğunuz altı yaşına geldiğinde süt dişlerinin en arkasından olan ve ömür boyu ağzımızda kalması gereken 6 yaş dişlerine fissür örtücü (FissurSelant) uygulatın. Çürük var ise mutlaka tedavi ettirin ve en önemlisi altı ayda bir diş hekimi kontrolünü ihmal etmeyin" dedi.

NASIL OLSA YERİNE YENİLERİ

GELECEK DİYE DÜŞÜNMEYELİM

Harbalioğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Çocuğunuzla birlikte dişlerinizi fırçalayarak veya kendi diş fırçalarını seçmelerine izin vererek, ağız ve diş bakımını eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklargülmeyi sever ve güzel bir gülümseme için ise sağlıklı dişlere ihtiyaç vardır. Çocuk kahkahalarının eksik olmadığı sağlıklı günlere…" Feride İÇKİLLİ