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Bebek Arabasından Kadın Çantası Çaldılar

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Bebek Arabasından Kadın Çantası Çaldılar
Kayseri'de bebek arabasından çanta, bir araçtan cep telefonu ve bir kişinin bıçakla tehdit edilerek cep telefonunun çalınması olayları ile ilgili olarak...

Kayseri'de bebek arabasından çanta, bir araçtan cep telefonu ve bir kişinin bıçakla tehdit edilerek cep telefonunun çalınması olayları ile ilgili olarak yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Zuhal Caddesi üzerinde bir araçta bulunan cep telefonu 2 kişi tarafından kapının açılması suretiyle çalındı. Güllük Mahallesi Karakuş Sokak'ta meydana gelen bir diğer olayda ise bir iş yeri önünde duran bebek arabasından içinde cep telefonu, altın kolye ve 150 TL para bulunan kadın çantasını 2 kişi çalarak kayıplara karıştı. Bir diğer olayda ise Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bir kişi cep telefonunun bıçaklı kişiler tarafından yağmalandığı ihbarında bulundu. Alınan ihbarların ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayların faili olduğu belirlenen E.T. ile D.T. kardeşler, Gaziosmanpaşa Mahallesi Hale Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anları kameralarda

Öte yandan, iki kardeş tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayları ise kameralara takıldı. Bir iş yeri girişine bırakılan bebek arabasındaki kadın çantasını gören E.T. ve D.T., caddenin sakinleşmesinin ardından çantayı alarak kayıplara karıştı. Bir diğer olayda ise E.T. ve D.T.'nin park edilen bir otomobilin kapısını açarak cep telefonunu aldığı görüntüler de saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve D.T. kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece "hırsızlık ve yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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