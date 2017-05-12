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Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı

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Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı
Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirlenen, Eski Hal Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Fatih Sultan Mehmet Parkı'na yerleştirilen Bebek...

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirlenen, Eski Hal Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Fatih Sultan Mehmet Parkı'na yerleştirilen Bebek Emzirme ve Bakım kabinlerinin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Eski Hal Meydanı önüne yerleştirilen kabinin önünde yapılan açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Bizler Bozüyük Belediyesi olarak her alanda farklı bir projeye imza atmaya çalışıyoruz. Bu gün de kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak çok özel bir projeye daha imza atalım dedik. Şu an önünde bulunduğumuz Bebek Emzirme ve Bakım Kabini ile birlikte 4 Eylül Mahallemizde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ve Yeşilkent Mahallemizde Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda olmak üzere 3 kabini birden sevgili annelerimizin hizmetine açıyoruz. Bu kabinler nasip olursa annelerimize sıkıntılı anlarında rahat bir ortam olacaklar. Kabinleri annelerimiz belediyemizden alacakları bir kartla birlikte kullanacaklar. Bu kart sayesinde kapılar sadece onların istediği zaman açılıp, içerisinde isterse çocuğunu emzirebilecek, isterse altını değiştirerek sıkıntılı anlarında rahatlıkla kullanabilecekler. Projemiz sadece Bozüyük'te yapılan bu kabinlerle geçerli değil. Annelerimiz kendi kartlarıyla Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde bulunan kabinleri de kullanabilecekler. Kabinlerimizi Atlantis Türk Kanser Derneğimizle birlikte protokol çerçevesinde, kabine herhangi bir ücret ödemeden, Meclis kararıyla birlikte aldık ve bugünde vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Burada "annelerimizin yüzü gülerse çocuklarımızın yüzü güler ve çocuklarımızın yüzü gülerse dünya güler" diyoruz" dedi. Başkan Bakıcı konuşmasında ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek "hizmete sunduğumuz kabinlerin vatandaşlarımızın tarafından sahiplenilmesi ve korunması çok önemli. Ben böyle bir hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşarken bizleri yalnız bırakmadığı için sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Dünya çocuklar güldüğünde güzel" dedi.

Konuşmasının ardından törene katılan annelere kabinlerin kullanım kartları verildi. Daha sonra protokol üyeleri ile birlikte kabinlerin açılış kurdelesini kesen Başkan Bakıcı, annelere kabinin işleyişini anlattı. Başkan Bakıcı'ya bu hizmetinden dolayı teşekkür eden anneler ise duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

Törene; Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Devlet Hastanesi Başhekimi Uz Dr. Nurşen Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı

Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı

Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı

Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı

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