Bebek Ve Çocuk Konfeksiyon Sektörü Rusya’dan Umutlu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe 2016 yılında ihracat yüzde 17 artarken,...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe 2016 yılında ihracat yüzde 17 artarken, BTSO'nun UR-GE projesinde yer alan 34 firmanın ihracatının ise yüzde 116 artış kaydettiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Bebek ve Çocuk Moda Fuarı'nı (CJF) değerlendiren Başkan Burkay, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe yürütülen ilk projede yakalanan başarı neticesinde aynı sektörde ikinci UR-GE'yi başlattıklarını söyledi.

Başkan İbrahim Burkay, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan 10 UR-GE projesiyle BTSO'nun, Türkiye'de en fazla UR-GE projesi yürüten kurumlar arasında yer aldığını söyledi. Burkay, "Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe 2016 yılında ihracat yüzde 17 artarken, Odamızın UR-GE projesinde yer alan 34 firmanın ihracatı ise yüzde 116 arttı. Sektörünün üretim merkezi konumunda bulunan Bursa'da, 2017 yılında da bu başarının artarak devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bebüş Tekstil Konfeksiyon Genel Müdürü Nihat Arı da, Rusya pazarında daha kalıcı olmak ve ihracat hacmini artırmak istediklerini ifade ederek, "Fuara Ekonomi Bakanlığının desteklediği, BTSO'nun öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz UR-GE projesi kapsamında geldik. Yaşadığımız uçak krizinden sonra yaraları süratle sararak ihracat hacmimizi artıracak çalışmalar yapıyoruz. Rusya, büyük bir piyasa ve buraya daha fazla mal satarak ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akkon Bebe firmasının sahibi Zeliha Aksoy ise iki ülke ilişkilerinin düzelmeye başlamasıyla Rusya'da Türk bebek ve çocuk konfeksiyon ürünlerine ilginin arttığını ifade ederek, "Şu anda münasebetlerin düzelmesiyle Türk ürünlerine olan ilgi artıyor. Bundan sonra her şey çok daha iyi olacak. Önümüzde büyük bir pazar var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.