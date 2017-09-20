Bebeklerde Yanlış Beslenmeye Dikkat

"Anneler ile Geleceğe" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beylikdüzü'nde düzenlenen seminerde konuşan yenidoğan bebek hemşiresi Esra Ertuğrul,...

"Anneler ile Geleceğe" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beylikdüzü'nde düzenlenen seminerde konuşan yenidoğan bebek hemşiresi Esra Ertuğrul, "Bebeklik döneminde erken gıdaya geçiş ya da yanlış beslenme ileride, 40'lı yaşlarda ani ölümlere sebep oluyor" diyerek annelere uyarılarda bulundu.

Ontex Global'in tecrübesiyle büyüyen Canbebe, "Anneler ile Geleceğe" isimli sosyal sorumluluk projesinin ilk seminerini İstanbul Beylikdüzü Beylicium AVM'de düzenledi. "Her annenin bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili doğru bilgiye sahip olması gerektiği" fikriyle hayata geçirilen proje kapsamında 2017 sonuna kadar 9 ilde 14 farklı lokasyonda 14 bin anne ve anne adayı ile buluşma hedefleniyor. Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu moderatörlüğündeki seminerde Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul ve Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün, 0-36 ay dönemindeki bebeklere ilişkin bilgiler verdi.

Özellikle yenidoğan bebeklere çok dikkat edilmesi gerektiğinin atını çizen yenidoğan bebek hemşiresi Esra Ertuğrul, özellikle ilk zamanlar anne sütünün yetersiz kalmasından dolayı verilen gıdaların ileriki yaşlarda çok tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. 40'lı yaşlardaki ani ölümlerin temelinin çoğunda erken gıdaya geçiş ya da yanlış beslenme olduğunu vurgulayan Ertuğrul, "Yenidoğan bebeklerde en büyük sıkıntımız beslenme. Şimdi mamalara ulaşmak artık kolay ama eskiler inek sütü kullanıyorlardı. Fakat inek sütü anne sütü gibi değildir. İçindeki protein bebekler için çok fazla ve ağır geliyor vücuduna. Anne sütü yetmediğinde evde yaptığımız unlu pekmezli ürünler bebeği görünürde büyütür fakat iç organlarına zarar verir. Ya da doğar doğmaz şekerli su vermek gibi yapmış olduğumuz yanlışlar yaptığınızda dışarıdan bakıldığında bir sıkıntı yok gibi bebek büyür fakat bu bebek 40 yaşına geldiği zaman ani ölümleri görüyoruz. Bunların hepsi erken ek gıdaya geçmek ya da yanlış beslenme ile oluyor. Bu konuda mutlaka doktorlar dinlenmeli ve ilk 6 ay mutlaka anne sütü ile beslemek çok önemli" dedi.

"Bol emzirmek, ten teması önemli"

Annelere tavsiyelerde de bulunan Ertuğrul, yeni annelere her şeyden önce telaş ve heyecan yapmamalarını önerdi. Ertuğrul, "Yavaş yavaş her şey yoluna girecektir. Yenidoğan annelerin görevi aslında daha hastanede iken başlıyor. Bebeklerini nasıl emzireceklerini hastanede hemşirelerden destek alarak öğrensinler. Daha sonradan sütün artması ve bebeğin emmemesiyle birlikte bir kargaşa oluyor. O yüzden emzirme işinin hastaneden çıkmadan öğrenilmesi gerekiyor. Sonraki dönemlerde de bebek ağlaması diğer bir sorun fakat onun da neden olduğu bir hafta içinde anlaşılıyor. Bu konuda birazcık bebeği dinlemeliyiz. Emzirmeden önce bez değişimi yapmalı, güzelce emzirmeliyiz ve bol bol ten teması içinde olmalıyız. Bunlar bu süreçte yapılacak en önemli şeylerden bir tanesidir" diye konuştu.

"Şekerli su verilmemeli, kalın giydirmemeliyiz"

Bilimsel olmayan fakat kulaktan dolma bilgilerle uygulanmaya devam eden uygulamaların bebekler için aslında iyi olmadığına değinen Ertuğrul, anneleri bir kez daha uyararak, "Yenidoğan bebeklerde ilk 10 içinde ortaya çıkan yenidoğan sarılığı diye bir dönem var. Bu dönemde Anadolu'da özellikle şekerli su vermek çok yapılan bir yanlış. Kesinlikle bebeklere şekerli su vermemeliyiz. Bol bol annenin emzirmeye devam etmesi gerekiyor. Bu emzirme ile birlikte zaten bebek de sık sık idrarını çıkararak bu durumu atlatacak. Bir diğer çok yapılan hatalardan bir tanesi de kat kat giydirmek. Anneler bebeklerini ilk bir ay biz ne giyiyorsak bir fazlası, bir aydan sonra biz ne kadar giyiniyorsak o şekilde giydirmelidir" şeklinde konuştu.

"Gazı olan bebeklere kundaklama yöntemi"

Kundaklama işleminin doğru yapıldığı takdirde bebeklere iyi geldiğini de dile getiren Ertuğrul, "Çocuklar ilk ay uyku halindeyken hıçkırarak boşluğa düşebilir ve uykuları bölünebilir. Bu duruma sebep olmamak için yarım kundak yapılabilir fakat ellerini kollarının altına sararak yarım kundak ilk üç ay tavsiye edebiliriz. Bazı bebeklerde de kolik ya da gaz sancıları çok fazla olabiliyor. Bu bebeklere bizim Anadolu'da yaptığımız kundaklama işlemi yapabiliriz ama çok sıkı değil gevşek bir şekilde kundaklamalıyız. Çünkü ortopedistler ve çocuk doktorları sıkı kundağı tavsiye etmiyorlar. Çok ağlayan ya da gazlı bebekler için biraz sarıp sargılamak, hatta sardıkları bezi de ütüleyip kundaklamak o gaz sancısına çok iyi geliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Sağlıklı toplum için bilinçli anneler şart"

Yapmış oldukları projeye özellikle sağlıklı bir toplum için çok önem verdiklerini dile getiren Türkiye Ontex Pazarlama Müdürü Ertan Şensoy, "Projenin çıkış kaynağı bizim için çok kıymetli. 750 anne ile bu yıl içerisinde farklı tüketici testleri yaptık ve bunlarla görüşme fırsatı bulduk. Bunların sonucu olarak da annelerin çocuk sağlığı konusunda çocuk doktorlarına erişim imkanları olduğu halde çocuk gelişimi, beslenme, uyku rutini oluşturma, 2 yaş sendromu, oyunun çocuk gelişimindeki önemi, evdeki güvenlik önlemleri ve ek besinler konularında yeterli bilgilere ulaşamadıklarını gördük. Bizler de o yüzden kurumsal vatandaşlık sorumluluğu ile anneleri bilinçlendirmeyi ve alanında uzman kişileri annelerimizin ayağına getirmeyi uygun bulduk. Biz bu projede şuna inanıyoruz; sağlıklı nesiller için bilinçli annelerin olması lazım. Bilinçli anneler de sağlıklı nesiller yetiştirerek bilinçli toplumumuzu oluşturacak" ifadelerini kullandı.

2017 sonuna kadar 9 ilde 14 farklı lokasyonda 14 bin anne ve anne adayı ile buluşmanın hedeflendiği "Anneler ile Geleceğe" kurumsal sosyal sorumluluk projesinin ikinci noktası 27 Eylül Trabzon olacak. Seminer yer ve tarihleri şöyle:

"27 Eylül Çarşamba günü Trabzon-Ortahisar Belediyesi

4 Ekim Çarşamba günü Erzurum-Erzurum Büyükşehir Belediyesi

13 Ekim Cuma günü Gaziantep-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

18 Ekim Çarşamba günü Ankara-Yenimahalle Belediyesi

19 Ekim Perşembe günü Ankara-Çankaya Belediyesi

25 Ekim Perşembe günü Bursa-Osmangazi Belediyesi

1 Kasım Çarşamba günü İzmir-Gaziemir Belediyesi

2 Kasım Perşembe günü İzmir-Bornova Belediyesi

6 Kasım Çarşamba günü Antalya-Kepez Belediyesi

15 Kasım Çarşamba günü Adana-Seyhan Belediyesi

22 Kasım Çarşamba günü İstanbul-Silivri Belediyesi

29 Kasım Çarşamba günü İstanbul-Ataşehir Belediyesi"