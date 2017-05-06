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Bebekli Şoför

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Bebekli Şoför
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halinde ilerleyen bir otomobili kullanan şoförün kucağındaki bebeği görenler şaşkına uğradı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halinde ilerleyen bir otomobili kullanan şoförün kucağındaki bebeği görenler şaşkına uğradı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Bulvar yolunda trafik içerisinde seyreden bir otomobilde, sürücünün kucağında küçük bir bebeğin yer aldığını görenler, hayretler içinde kaldı. Seyir halinde ilerleyen ve kucağında bebek olduğu halde yola devam eden, şoförü çevrede gören vatandaşlar ise, bu duruma tepki gösterdi. Etraftaki tepkileri dikkate almayan bebekli sürücü, daha sonra şaşkın bakışlar arasında uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Bebekli Şoför

Bebekli Şoför

Bebekli Şoför

Bebekli Şoför

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