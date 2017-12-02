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Bebka Destekli Proje Tamamlandı

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Bebka Destekli Proje Tamamlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle Bilecik'te ortaöğretim kurumlarında...

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle Bilecik'te ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin proje yazma kapasitelerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" tamamlandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan farklı branşlarda 30 öğretmene kalkınma ajansları, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası fon kaynaklarının kullandığı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (PCM) eğitimi BEBKA uzmanları Sabri Bayram ve Seher İleritürk tarafından verildi.

Düzenlenen iki günlük eğitim programında bir fikrin projeye dönüşmesi için gerekli analiz ve planlama aşamaları hakkında eğitim verildi. Katılımcılar, kendi proje fikirleri üzerinden çeşitli takım çalışmaları yürütürken, proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama konularında bilgi sahibi oldu. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarını, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş verdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitimler sayesinde öğretmenlerin proje hazırlama konusunda daha yetkin hale geldiklerini ifade ederek, " İlimiz hazırlanan ve kabul edilen projeler bakımından ülke çapında oldukça iyi durumda. Bu başarıyı daha da yükseklere çıkarmak için bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz. İyi fikirlerin, güzel düşünceler uygun şekilde projeye döküldüğünde rahatlıkla kabul görür ve verimli çalışmalarla etkili çözümlerin bu şekilde ortaya çıkar" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitimleri gerçekleştiren BEBKA uzmanları Sabri Bayram ve Seher İleritürk'e, hediye takdim etti.

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