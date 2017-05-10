Bedensel Engelli Adam Alevler İçinde Kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Olay ile ilgili edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Eriş Sokak'ta bulunan Avni Kılıçarslan isimli bedensel engelli kişiye ait evde yangın çıktı.

Yangından çevredeki vatandaşlar aracılığı ile kurtulan bedensel engelli Kılıçarslan'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Dumanlardan etkilenen bedensel engelli şahıs, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. GAZDAŞ ve TREDAŞ ekipleri küle dönen evde kontrolü sağladı.

İki bacağı kesik olan Avni Kılıçarslan, yaşadığı olayı anlatırken uyuduğunu ve bir anda evin alev aldığını söyledi.