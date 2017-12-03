Bedensel Engelli Aile Yaşam Mücadelesi Veriyor

Kayseri'de geçirdikleri rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şengül çifti, 4 yaşındaki kızlarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Kayseri'de geçirdikleri rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şengül çifti, 4 yaşındaki kızlarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Hüseyin ve 36 yaşındaki Gönül Kara Şengül çifti, 5 sene önce dünya evine girdi. Şuanda 4 yaşında olan kızları Ayşe Neva Şengül ile birlikte mutlu bir yaşam süren Şengül çifti, yaşadıkları zorluklara rağmen hayata küsmedi.

Maddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren baba Hüseyin Şengül, babasından kalan ölüm aylığı ile eşinin aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Kirada oturduklarını, hayatta olan birinci derecede yakınları olmadığı için de bakım ücreti alamadıklarını ifade eden Hüseyin Şengül, komşularının yardımlarıyla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Hüseyin Şengül, "Küçük yaşta geçirmiş olduğum çocuk felci sonucu yürüyemiyorum. Eşim de küçük yaşta geçirdiği hastalık sonucu yürüyemiyor. 4 yaşında bir kızımız var. Eşimin 2022 TL maaşı var benim de babamın ölüm aylığı olarak 600 TL bir gelirim var. Evimiz kira aylık 450 TL kira veriyoruz ama geçinemiyoruz. Bakım parasından yararlanamıyoruz. Çünkü eşim ve benim birinci derecede yakınımız olmadığı için devletimiz bize bakım parası bağlayamıyor. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum, bizlere iş imkanı sağlasınlar. Devlet büyüklerimizden bize kucak açmalarını istiyoruz" dedi.

Anne Gönül Kara Şengül ise evin ihtiyaçlarını gidermek için sık sık dışarıya çıkmak zorunda kaldığını dile getirdi. Gönül Kara Şengül, "Ev hanımı olduğum için alışverişe gidiyorum, fatura yatırmaya çıkıyorum, çocuğumu hastaneye götürmek zorunda kalıyorum. Erkilet bölgesine bir engelli otobüsü istiyoruz" ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki Ayşe Neva Şengül ise, neşesiyle engelli anne ve babasının hayata tutunmasını sağlıyor.