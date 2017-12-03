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Bedensel Engellilerden Yunusemre Belediyesine Teşekkür

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Bedensel Engellilerden Yunusemre Belediyesine Teşekkür
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Manisa Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Manisa Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Manisa Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Dernek Başkanı Yasemin Yıldız ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Yunusemre Belediyesi olarak engelli bireylerin sorunlarını önemsediklerini, onlarla ortak projelere imza attıklarını aktaran Başkan Yardımcısı Yüksel, "Yunusemre belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Böyle özel ve güzel bir günde sizinle birlikte olmak istedik. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin selamlarını getirdik. Başkanımız öncülüğünde engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Yasemin Yıldız ise Yunusemre Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Yıldız, "Dr. Mehmet Çerçi başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yönetime geldiği günlerde ilk olarak bize tam donanımlı araç alarak kanayan yaramıza merhem oldu. Bize her zaman bir telefon kadar yakın. Kendisine minnettarız. Sadece bana değil bütün engelli arkadaşlarımıza kucak açarak sahip çıktı. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

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