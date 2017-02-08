Bedia Akartürk Katarakt Ameliyatı Oldu

Halk müziğinin sevilen sanatçısı Bedia Akartürk, Bursa'da ameliyat oldu.

Halk müziğinin sevilen sanatçısı Bedia Akartürk, Bursa'da ameliyat oldu.

Bir süredir gözlerinden rahatsız olan Bedia Akartürk, Bursa Devlet Hastanesi'nde Göz Doktoru Metin Müjdeci tarafından yapılan başarılı bir operasyonla katarak ameliyatı oldu. Geçirdiği ameliyat sonrası açıklama yapan Bedia Akartürk, "Gözlerimdeki problem sebebiyle küçük bir ameliyat geçirdim. Şu an gayet sağlıklıyım. Sevenlerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gayet iyiyim. Beni merak etmesinler" dedi.