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Bedia Akartürk’e Sdü’den ’Toplumsal Katkı’ Ödülü

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Bedia Akartürk’e Sdü’den ’Toplumsal Katkı’ Ödülü
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), 4. Ustalara Saygı Etkinliği kapsamında Türkçe Topluluğu'nun davetlisi olarak gelen duayen sanatçı Bedia Akartürk'ü...

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), 4. Ustalara Saygı Etkinliği kapsamında Türkçe Topluluğu'nun davetlisi olarak gelen duayen sanatçı Bedia Akartürk'ü konuk etti.

SDÜ Türkçe Topluluğunca Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yoğun ilgi ile karşılanan Akartürk, seslendirdiği eserler ve samimi sohbetiyle katılımcıları mest etti. Sesinin rengiyle Türk Halk Müziği'nin özgün isimleri arasında yer alan duayen sanatçı Akartürk, sevenlerine doyumsuz bir türkü ziyafeti sundu ve SDÜ sahnesini şenlendirdi.

Etkinlikte, Türk kültür hayatına ve Anadolu müzik kültürüne değerli hizmetlerde bulunmuş, sanat yaşamı boyunca sanatın estetik değer ve etkilerini kaybetmeden toplum tarafından kabul görmüş, eşsiz sesi ve yorumculuğu ile bir ekol oluşturmuş olan Akartürk'e, SDÜ Senatosunca "Toplumsal Katkı Ödülü" takdim edildi.

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