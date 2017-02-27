Bekçilik Yaptığı Fabrikada Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Denizli'de bir fabrikada bekçilik yapan şahıs, av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

Denizli'de bir fabrikada bekçilik yapan şahıs, av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki bir demir fabrikasında yaşandı. İşçi olarak çalıştığı fabrikada aynı zamanda bekçi olarak da görev yapan 46 yaşındaki Hasan Utku, bekçilik yaptığı kulübenin önünde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu. Utku'nun cesedinin bulunmasının ardından olay yerine gelen Cinayet büro ekipleri inceleme yaptı. Utku'nun başından vurulduğunu tespit eden ekipler, olay ilgili delilleri toplayarak çalışma başlattı. Yapılan incelemenin ardından Utku'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında bugün bir kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin polisteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.