Bekçiyi Etkisiz Hale Getirip Kasayı Çalan Şahıslar Tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesindeki bir halı sahanın bekçisini etkisiz hale getirerek çelik para kasasını çalan 5 kişi tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir halı sahanın bekçisini etkisiz hale getirerek çelik para kasasını çalan 5 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde hizmet veren bir halı sahada görevli bekçi L.B.'yi etkisiz hale getirerek çelik para kasasını götüren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şahısların daha önceden "terör" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları bulunan S.Ç., A.M., H.S., E.E. ve O.B. isimli şahısların olduğu tespit edilmesi sonucu yapılan operasyonda, şahıslar kullandıkları araç, av tüfeği, maske ve eldivenlerle yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların alınan beyanlarında; olayı kendilerinin gerçekleştirdiği, iki kişinin halı sahanın dışında, üç kişinin ise gece bekçisini etkisiz hale getirilerek para kasasını gasp ettiklerini, olay yerinden araçla uzaklaşarak Bakacak Mahallesi yolunda kasayı balyozla kırıp açmaya çalıştıklarını, açamayınca oradan ayrıldıklarını ve sonrasında kasanın akıbetini bilmediklerini beyan etmişlerdir. Yapılan tahkikat sonucunda şahısların olayı gerçekleştirdiği somut delillerle tespit edilmiş, şüpheli şahısların olaydan önce Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi kantininde bir araya gelerek plan yaptıkları ve olay yerine birlikte hareket ettikleri tespit edilmiştir. Gözaltına alınan S.Ç., A.M., H.S., E.E. ve O.B. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi.