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Bektaşoğlu’ndan “Fındık için Adalet” değerlendirmesi

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Bektaşoğlu’ndan “Fındık için Adalet” değerlendirmesi
CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, dün Ordu ilinden başlayan “Fındık için Adalet” yürüyüşünü değerlendirdi.

CHP Milletvekili Bektaşoğlu, yaptığı açıklamada “Fındığın hak ettiği değeri bulması için milletvekillerimiz, halkımız, fındık üreticileri ve bazı STK’ların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüz Ordu-Giresun karayolu güzergahında, sürüyor. Çarşamba günü fındığın başkenti Giresun’da, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir mitingle yürüyüşümüzü taçlandıracağız. 

Bu tarihi yürüyüşümüz, daha ilk günden oluşturduğu etkiyle hükümeti sarsmış, bize göre yetersiz olsa da TMO üzerinden yapılan alımları gözden geçirmeye bazı önlemler almaya, hatta alınan fındığın bedelini ödemeye zorlamıştır. Daha önce fiyattan ‘üretici memnun, üretici mutlu’ gibi açıklamalarıyla tanıdığımız Sayın Bakan Eşref Fakıbaba’yı, şimdi de emek mücadelesi verenlere, fındıkta da adalet için yürüyenlere ‘enerjilerini boşa harcıyorlar’ sözleriyle saldırmasını, adeta alay etmesini kınıyor ve görevini yapmaya davet ediyorum. Bakan CHP’nin yürüyüşünün de baskısıyla ‘tüm fındığı alacağız’ diyor. İyi de nasıl? Kaldı ki şu andaki sorun fındığın alınması değil, nasıl ve hangi fiyata alınacağıdır" ifadelerini kullandı. 

bektasoglu1.jpgFındık konusundaki kararlılıklarının süreceğini de kaydeden CHP Milletvekili Bektaşoğlu “CHP olarak, üreticimizden aldığımız güçle AK Parti’ye verdiğimiz fındık rahatsızlığı sürecektir. Bu göstermelik önlemleri kabul etmiyoruz. Üreticinin mağduriyetini önleyecek ve sorunu çözecek olan şey, geçen sezonki fiyatın yerine; serbest piyasayı düzenleyecek yeni bir taban fiyatın açıklanması ve Fiskobirlik’in de alımlar için görevlendirilmesidir. Hükümetin yapması gereken budur. Bu karar hemen, piyasaya yoğun bir fındık akışının olduğu bugünlerde alınmalıdır. Yürüyüşümüze katılanlara, destek verenlere teşekkür ediyor, Giresun Fındık mitingine tüm halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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