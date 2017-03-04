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Bekyürek, Okçuluk Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Oldu

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Bekyürek, Okçuluk Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Oldu
Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, Türkiye Okçuluk Federasyonu Ordu Temsilcisi oldu.

Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, Türkiye Okçuluk Federasyonu Ordu Temsilcisi oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Halil Bekyürek, Türkiye Okçuluk Federasyonu Ordu İl Temsilciliğine görevlendirildiğine dair yazının kendisine ulaştığını söyledi. Bekyürek, "Ata sporumuz olan okçuluk gibi bir sporun il temsilcisi olmak hem çok güzel hem de sorumluluğu ağır olarak görüyorum. Bu bilinçle tüm sporlara olduğu gibi okçuluk alanında da var gücümle çalışacağım. Bu zamana kadar okçuluk sporunun Fatsa'da yaygınlaşması için birçok proje yürüttüm. Artık bu projeleri Ordu'ya yayarak Ordu ilinin Türkiye'de okçuluk sporunda söz sahibi olmasını istiyorum. Beni bu göreve layık görev başta Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na ve Spor Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.

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