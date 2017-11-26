'Bel fıtığı korkulu rüyanız olmasın'

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından bilgilendirme amacıyla düzenlenen 'Sağlık Seminerleri'nin bir yenisini daha Havza İlçesi'nde gerçekleştirdi. Katılımcılara 'bel fıtığı' hakkında bilgilendirme yapıldı

Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş'in katılımıyla, Havza Kültür Merkezi'nde bel fıtığı hastalıklarında yeni yöntem olan 'Tam Endoskopik Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatları'nın tedavisi konulu konferans düzenlendi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Karadeniz Bölgesi'nde sadece hastanemizde uygulanan bu ameliyat hakkında, alanında uzman doktorlarımız tarafından katılımcılara konuyu A'dan Z'ye anlatıyoruz. Samsun'da, çevre illerde ve ilçelerimizde geleneksel hale getirdiğimiz sağlık konferanslarımızda amacımız insanların korkulu rüyası olan fıtık konusunda bilgilendirmektir" dedi.

GÜNÜBİRLİK YATIŞ

Opr. Dr. Naki Keleş ise, toplumda sıkça görülen bel fıtığı sağlık probleminin tedavisinde yeni yöntem olan "Tam Endoskopik Bel Fıtığı" ameliyatını anlattı. Keleş, "Operasyonlarda hastalar günübirlik yatış yapmaktadır. Ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün eve gidebilir. Kısa bir süre içerisinde de iş hayatına dönebilmektedir" diye konuştu. Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden konferansta, Opr. Dr. Naki Keleş katılımcıların sıkıntılarına çözüm üretmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren konferansta memnuniyetlerini dile getiren Havza halkı, böylesi önemli etkinliklere imza atan Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkürlerini iletti. Feride İÇKİLLİ

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri de, Havza halkının bilinçlendirilmesi için işbirliğine her zaman açık olan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e teşekkür etti.