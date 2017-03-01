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'Bel ve boyun ağrılarını dikkate alın'

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'Bel ve boyun ağrılarını dikkate alın'
Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, bel ve boyun ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini, bir haftadan uzun süren ağrıların mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi

Uzun süren bel ve boyun ağrılarını bazen dikkate almıyor hatta bilmediğimiz ilaçları içerek yada kremleri sürerek geçmesini bekliyoruz. İlk anda bu ilaçlar fayda verdiğini hissetsekte aslında değişik sağlık problemlerine yol açtığımızın farkına varmıyoruz.  Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, bir haftadan uzun süren bel ve boyun ağrılarının mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini belirterek bu ağrıların hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, günlük hayatımızı olumsuz şekilde etkileyen bel ve boyun ağrıları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, "Bel ve boyun ağrısı, toplumda en sık görülen sağlık sorunlarından biridir.  Ortalama her iki kişiden birinin hayatında en az bir kez bel ve boyun ağrısı geçirdiği kabul edilmektedir. Sabah tutukluğu, uyku bozukluğu, yorgunluk ve uyuşmalar bel ve boyun ağrılarının genel özelliğidir. Bel ve boyun ağrıları bazı meslek gruplarında daha çok görülmektedir. Bunlar sekreterler, bilgisayar ve daktilo başında uzun süre oturanlar, sürekli yazı yazmak zorunda kalanlardır. Her boyun ağrısı boyun fıtığı değildir. Kol ağrıları, uyuşma ve karıncalanmanın olduğu boyun ağrılarında fıtık olma ihtimali yüksektir. Bunu iyi ayırt etmek gerekmektedir. Boyun ve bel ağrılarına sebeplerinden yatak, yastık, sandalye kullandığımız eşyalarımızın çalışma şekline uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Ortopedik ve rulo yastıkları öneriyor, klasik kullandığımız yastıkların boyun sağlığına çok zarar verdiğini de söylemek istiyorum. Bel ve boyun ağrılarınız kronik hale gelmişse, bir haftadan fazla ağrı yaşıyorsanız mutlaka uzman bir doktora başvurmanızı öneriyor, çevrenizden aldığınız duyumlara göre ilaç kullanmamanızı tavsiye ediyorum" dedi.

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