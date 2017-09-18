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Belçika Maliye Bakanı Overtveldt: "Belçika’daki Türkler, Türkiye’deki Malvarlığını Açıklasın"

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Belçika Maliye Bakanı Overtveldt: "Belçika’daki Türkler, Türkiye’deki Malvarlığını Açıklasın"
Belçika Maliye Bakanı Van Overtveldt, "Belçika'daki Türkler, Türkiye'deki malvarlığını açıklasın" dedi.

Belçika Maliye Bakanı Van Overtveldt, "Belçika'daki Türkler, Türkiye'deki malvarlığını açıklasın" dedi.

Belçika'da yaşayan Türklere yönelik çifte vatandaşlığın ve sosyal yardımların askıya alınması söylemlerinin ardından Maliye Bakanı Van Overtveldt'ten şok edici bir açıklama geldi. Overtveldt, Belçika'da yaşayan ve Türkiye'de mülk sahibi olan vatandaşların Belçika'da konut alma haklarının olmadığını öne sürerek, "Belçika'daki Türkler, Türkiye'deki malvarlığını açıklasın" dedi.

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