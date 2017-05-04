Belçika’da 72 Evsiz, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2016 yılında hayatını kaybeden 72 evsiz ölüm yıl dönümünde anıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2016 yılında hayatını kaybeden 72 evsiz ölüm yıl dönümünde anıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bugün yüzlerce kişi 2016 yılında hayatını kaybeden 72 evsizi anmak için Brüksel Merkez Belediye Binası önünde toplandı. "Morts de la Rue" adı altında bir araya gelen topluluk tarafından, belediye binasında organize edilen anma etkinliğinde, geçtiğimiz yıl, sokaklarda zor koşullarda hayat mücadelesi verirken hayatını kaybeden 72 evsiz anıldı. Törenin ardından yaklaşık 50 kişi, Albertine meydanındaki sembolik olarak dikilen ağacın önünde, sokakta hayatını kaybedenlerin anısına, ölüler için saygı duruşunda bulundu. 12 yıldır aralıksız olarak düzenlenen ve Brüksel Merkez Belediyesi tarafından desteklenen etkinliğe, 2016 yılında hayatını kaybedenler arasında 20 tane Polonya asıllı vatandaşın olması sebebiyle, Polonya Başkonsolosluğundan bir yetkili de törende hazır bulundu. 2016 yılında hayatını kaybeden evsizlerin, 70 tanesi erkek, 2 tanesi kadından oluşurken, en genci 22 yaşında, en yaşlısı ise 76 yaşında olarak kayıtlara geçti.