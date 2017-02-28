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Belçika’da Binche Karnavalı Kutlandı

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Belçika’da Binche Karnavalı Kutlandı
Her yıl Belçika'nın Wallon kendinde düzenlenen ve Pagan geleneklerine dayanan Binche Karnavalı bu yıl da kutlandı.

Her yıl Belçika'nın Wallon kendinde düzenlenen ve Pagan geleneklerine dayanan Binche Karnavalı bu yıl da kutlandı.

Yaşayan bir miras olmakla birlikte popüler, insani ve toplumsal bir olay olan Binche Karnavalı, kökleri 14'üncü yüzyıla kadar ulaşan ve 2003'te Unesco tarafından "İnsanlığın sözlü ve somut olmayan mirası başyapıtı" olarak adlandırılan bit festivaldir. Her yıl kutlanan bu karnaval, bu yıl 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde kutlandı.

Bölge sakinlerine göre Dünya'da Binche gibi bir yer olmadığı belirtilirken, Binche şehrinde gerçekleşen bu karnaval için şehir halkı bir ay boyunca hazırlandı. Hazırlıklarda bir çok kişi koordinasyonlu bir şekilde çalıştı. Temel kökleri Pagan geleneklerine dayanan ve baharın gelişi şerefine düzenlenen karnavalın amacı; Adaklar adayarak kötü ruhu kovmak ve kötü güçlerle mücadele etmek. Festivalde Gilles denilen önemli bir şahsiyet de yer almaktadır. Sadece erkeklerden oluşan 1000 kişi özel Gilles kostümleri giyip, balmumundan maske takıyor, yeşil gözlük ve taktıkları bıyıklarla ruhları kovalamak için ellerinde sopalar taşıyorlar. Ayrıca, Gilles kostümleri Belçika bayrağının renklerinden oluşmaktadır.

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