Belçika’da Ötanazi Yaygınlaşıyor

İntihar oranının yüksek olduğu Batı ülkelerinin başında gelen Belçika'da hazırlanan raporda, bir başka intihar şekli gibi görülen ötanazinin yaygınlaştığına...

İntihar oranının yüksek olduğu Batı ülkelerinin başında gelen Belçika'da hazırlanan raporda, bir başka intihar şekli gibi görülen ötanazinin yaygınlaştığına dikkat çekildi.

Belçika'da yaklaşık 15 yıl önce kurulan "Ötanazi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından hazırlanan rapora göre bu yöntemin yaygınlaştığına dikkat çekildi. Rapora göre 2016 yılında Belçika'da toplam 2 bin 24 kişi ötanazi ile ölümü seçti. Bir önceki yıla kıyasla 2016 yılında yüzde 0,1 gibi düşük bir artışın yaşandığı bildirilirken, bu rakamın sadece ötanazi verme yetkisi bulunan doktorların resmi raporlarına dayandığı ancak bazı özel nedenlerden dolayı ötanazi raporları çıkartılmayan ölümlerin bu rakama dahil edilmediğinin altı çizildi.

Ötanaziyle ölümü seçen ilk kişi

Belçika'da ötanazi yönetimi ilk kez kanunun meclisten geçtiği 23 Eylül 2002 tarihinden sadece 7 gün sonra uygulandı. Bu yönteme başvuran kişinin 1962 doğumlu Mario Verstraete isminde eski bir belediye işçisi olduğu biliniyor. Ömrünün son döneminde beyin ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığı olan multipl skleroz hastalığıyla mücadele eden Mario Verstraete, ötanazi kanunu resmileşmeden önce çektiği bir video ile Belçikalı siyasetçilere seslenerek, onlardan bu konuda yardım istedi.

2014 yılında tartışmalara neden oldu

2002 yılında yürürlüğe giren ve sadece 18 yaşından büyük insanları kapsayan ötanazi kanunun 2014 yılında 18 yaşından küçükleri de kapsaması üzerine yapılan değişiklik uzun süre tartışmalara neden oldu. Ancak çok sayıda kurumun karşı çıkmasına rağmen kanunda değişiklik yapıldı ve 18 yaşından küçük olanlara da ötanaziyle ölüm hakkı tanındı.

Ötanazi hakkında hazırlanan raporda, kanunda yapılan değişiklikten sonra 18 yaşından küçük sadece 2 kişinin bu yönteme başvurduğu ve ülke dışından da ötanazi için Belçika'ya gelenlerin olduğuna yer verildi. Öte yandan Belçika'da ötenazi yönetimini serbest kılan kanunun 23 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra 31 Aralık 2016 itibariyle resmi bilgilere göre toplam 14 bin 750 kişinin ötanazi yöntemini seçtiği belirtildi.