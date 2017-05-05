Belçika’da "Şoksuz Hayvan Kesimi" Yasaklanıyor

Belçika'nın Valon bölgesinde, kabul edilen kanun tasarısına göre "şoksuz hayvan kesimi" yasaklanacak.

Belçika'nın Valon bölgesinde, kabul edilen kanun tasarısına göre "şoksuz hayvan kesimi" yasaklanacak.

Belçika'da Flaman bölgesinin şoksuz hayvan kesimini yasaklayan kanun tasarısının onaylanmasının ardından, Valon bölgesi de, benzeri tasarının taslağını onayladı. Liberal Parti (MR), Sosyalist Parti (PS) ve Merkez Demokrat Hümanist Partisi (CDH) tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağı, bugün Valon Parlamentosu Çevre Komisyonu'nda yapılan oylama sonrası kabul edildi. Çevre Komisyonu'ndan geçen ve parlamentoda kabul edileceğine kesin gözüyle bakılan kanun tasarısına göre, büyük ve küçük baş hayvanlar, 1 Eylül 2019 tarihinden sonra şoksuz kesilemeyecek ve şoksuz kesenlere büyük ceza yaptırımları uygulanacak.

Mezbahanelerin, istenilen kriterlere uygun hale gelmelerine zaman kazandırmak için tarih 1 Eylül 2019 olarak belirlenirken, Çevre Komisyonu üyelerinden CDH partili Josy Arens, oylama sonrası basına verdiği demeçte, bu kanun sayesinde hayvanların ölmeden önce strese girmeyeceklerini ve ölürken acı çekmeyeceklerini ifade etti. Liberal Parti'den vekil Christine Defraigne konuya ilişkin, "Hayvanları korumak önemli bir değerdir. Birlikte yaşamayı ve uyumlu yaşamayı önemli kılıyor" açıklamasını yaptı.